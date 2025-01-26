На Дальнем Востоке сорваны торги по крабовым квотам

На двух аукционах по реализации долей квот на вылов крабов в инвестиционных целях в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, организованных Росрыболовством, не было зарегистрировано ни одной заявки, сообщает РБК .

Торги были назначены на 24 января. На аукцион были выставлены 2 лота, начальная стоимость каждого из которых превышала 1,4 млрд рублей.

«В связи с тем, что на участие в аукционе не поступило ни одной заявки, признать аукцион несостоявшимся», — говорится в итоговом протоколе на электронной площадке Российского аукционного дома.

Ранее стало известно, что по итогам прошлого года Россия отправила в страны Евросоюза 119 тыс тонн рыбной продукции. Так, из Мурманской области в Европу была поставлена треска, пикша и другая рыбная продукция.