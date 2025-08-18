На 60%: Россия серьезно увеличила экспорт подсолнечного масла в Турцию

Экспорт масла из РФ в Турцию достиг почти 640 миллионов долларов

За первые 7 месяцев 2025 года Россия увеличила объем экспорта подсолнечного масла в Турцию на 60% до 560 тысяч тонн и 640 миллионов долларов, сообщает «Царьград» .

Таким образом Турция — на втором месте среди покупателей российского масла после Ирана, на третьем — Индия.

Как уточнили в федеральном центре «Агроэкспорт», эти объемы уже почти сравнялись с показателями первой половины 2021 года: тогда экспорт составил около 645 миллионов. В 2022 году он составил более 925 миллионов.

Ранее Россия установила рекорд по поставкам нефтепродуктов со времени начала СВО. Продажи мазута за границу увеличились до 882 тысяч баррелей в день: это крупнейший показатель с февраля 2022 года. Самые большие поставки — в страны Азии: за месяц они выросли с 290 до 638 тысяч баррелей в сутки.

Кроме того, несмотря на санкции, страны Запада продолжают покупать у России никель, природный газ, нефть, сталь, железо и удобрения.