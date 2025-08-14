Россия установила рекорд по поставкам нефтепродуктов со времени начала СВО

В августе Россия существенно нарастила поставки нефтепродуктов за рубеж и установила новый рекорд со времен начала специальной военной операции. В частности, речь идет о продажах за рубеж мазута, которые увеличились до 882 тысяч баррелей в день и стали крупнейшими с февраля 2022 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Bloomberg.

Американское агентство изучило данные аналитической фирмы Vortexa и выяснило, что за первую декаду августа российский экспорт нефтепродуктов вырос до 2,31 млн баррелей в день. Этот показатель на 9% выше июльских значений и является максимальным с февраля 2025 года.

Кроме того, сильно выросли поставки мазута, требующего меньшей переработки. В августе они увеличились на 48% (до 882 тыс. баррелей в день) по сравнению с прошлым месяцем. Благодаря этому Россия побила собственный рекорд по мазутному экспорту с февраля 2022 года, когда началась СВО, подсчитали аналитики. Особенно заметен рост поставок в Азию — в месячном выражении он увеличился с 290 тыс. до 638 тыс. баррелей в сутки.

