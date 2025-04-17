Мытищинская компания расширяет производство лабораторного оборудования

Компания «Праймлаб» в Мытищах реализовала проект по расширению существующего производства по выпуску лабораторного оборудования. На предприятии создан новый стеклодувный цех, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На производственной площадке компании открыт стеклодувный цех площадью 250 кв. м, где установлено новое оборудование. Объем инвестиций в проект составил 55 млн рублей. В рамках реализации проекта создано 6 рабочих мест. Производственные мощности компании увеличились с 300 до 3500 изделий в год.

Мастера предприятия изготавливают в стеклодувном цехе сложные лабораторные приборы: реакторы, холодильники, переходники, вакуумные системы, выполняют пайку стекла любой сложности.

Особенность цеха заключается в наличии собственной школы стеклодувов, где опытные специалисты обучают новых работников. Это позволяет сохранить уникальные навыки и решить проблему кадрового дефицита в данной отрасли.

Компания «Праймлаб» — российский разработчик и производитель лабораторного оборудования. Предприятие имеет полный цикл производства, который включает цех механической обработки, стеклодувный цех, цех общей сборки. На предприятии применяют цифровые решения — интеллектуальные системы управления и мониторинга оборудования. Заказчиками ведущие научно-технические вузы, оборонные предприятия, научно-производственные площадки, фармацевтические компании и другие.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.