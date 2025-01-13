«М.видео» судится с юристом из Миасса из-за товарного знака

Российская торговая сеть «М.видео» потребовала от юрфирмы «Гаврюшкин и партнеры» из Миасса Челябинской области в суде предоставить ей исключительные права на товарный знак «МФинанс», сообщает Ura.ru .

Как рассказал юрист Сергей Гаврюшкин, сейчас стороны обсуждают условия мирового соглашения. Он уточнил, что компания использует товарный знак в некоторых услугах, например, операциях с недвижимостью, финансовом анализе, взыскании арендной платы и т. д. Она не готова отказаться от него.

Исключительные права на товарный знак «МФинанс» компания «Весна» купила у микрофинансовой организации «МФинанс» зимой 2021 года, а в январе 2022 года она сама переименовалась в «МФинанс», которая входила в одну группу с компанией «Гаврюшкин и партнеры».

В Роспатенте было зарегистрировано распространение знака «МФинанс» на широкую линейку услуг, среди которых страхование, финдеятельность, выпуск дорожных чеков, бюро квартирные (недвижимость), финоценки, ссуды ипотечные и многие другие. Сначала «М.видео» потребовало аннулировать права компании на товарный знак, сославшись на то, что фирма не пользовалась им свыше 3 лет.

В отзыве на иск торговой сети юрист отметил, что товарный знак используется. Финуслуги оказывает подразделение под руководством его супруги. Вместе с данным брендом фирма выпускала печатную продукцию, провела круглый стол, предоставляла услуги и публиковала посты в соцсетях.

С текстом мирового соглашения в суд вышел истец. В документе юрфирме предложили разграничить направления. По ряду услуг права сохранить за Гаврюшкиным, а часть из них передать «М.видео».