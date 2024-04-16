МВФ улучшил прогноз по темпам развития мировой экономики до 3,2% на 2024 год

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил до 3,2% прогноз по темпам развития мировой экономики на текущий год. При этом на 2025 год оценки остались без изменений, сообщает ТАСС .

По данным доклада о перспективах развития мировой экономики, опубликованные в январе прогнозы были улучшены на 0,1 процентного пункта. При этом темпы роста мировой экономики в 2023 году составили те же 3,2%.

Низкие по историческим меркам темпы роста связаны с сохранением высокой стоимости заимствований, прекращением бюджетной поддержки, долгосрочными последствиями пандемии коронавируса и российско-украинского конфликта, а также слабым ростом производительности и усилением геоэкономической фрагментации.

По мнению авторов доклада, прогноз роста мировой экономики через 5 лет на уровне 3,1% является самым низким за последние десятилетия. Экономическое неравенство между государствами сохранится, так как темпы приближения стран со средним и более низким доходом к более высокому уровню жизни замедлились.

Ранее стало известно, что совет исполнительных директоров МВФ одобрил кандидатуру Кристалины Георгиевой на должность директора-распорядителя фонда на второй 5-летний срок. Она приступит к исполнению своих обязанностей с 1 октября 2024 года.