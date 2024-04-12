Георгиева вновь стала директором-распорядителем МВФ

Совет исполнительных директоров МВФ одобрил кандидатуру Георгиевой на должность директора-распорядителя фонда на второй пятилетний срок, сообщает ТАСС .

Агентство приводит заявление МВФ, в котором говорится, что Георгиева приступит к исполнению своих обязанностей с 1 октября 2024 года.

За ее кандидатуру проголосовали все исполнительные директора.

Георгиева будет работать еще пять лет, это ее второй срок на этом посту.