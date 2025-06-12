МВФ требует от Украины добиться прогресса в реструктуризации госдолга

Международный валютный фонд (МВФ) обратился к Украине с призывом быстрее договориться с партнерами по поводу реструктуризации государственного долга, чтобы обеспечить его устойчивость, пишет РИА Новости .

«Мы призываем украинские власти и их кредиторов продолжить добиваться прогресса в достижении соглашения в соответствии с целевыми показателями устойчивости долга в рамках программы МВФ и объявленной властями стратегией», — заявила директор департамента коммуникаций фонда Джули Козак.

По мнению Козак, Киев должен прилагать больше «добросовестных усилий» в данном вопросе, чтобы устойчивость госдолга была стабильнее, чем в настоящее время.

В конце мая 2025 года появилась информация, что МВФ и Украина достигли предварительных договоренностей, согласно которым Киев получит транш в размере 500 млн долларов.