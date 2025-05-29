МВФ достиг предварительной договоренности с Киевом о транше в 500 млн долларов

Международный валютный фонд (МВФ) и киевские власти достигли предварительных договоренностей, согласно которым Украина получит транш в размере 500 млн долларов. В результате общий объем выплат по кредитной программе составит 10,65 млрд долларов, сообщает ТАСС .

В письменном заявлении МВФ говорится о неопределенных перспективах развития экономики Украины, так как конфликт продолжает наносить урон стране и ее населению. При этом рост реального ВВП Украины остается умеренным. Это связано с нехваткой рабочей силы и ущербом, нанесенным энергетической инфраструктуре.

Инфляция в стране продолжает расти. В апреле она достигла 15,1% в годовом исчислении. Валовые международные резервы достигли 46,7 млрд долларов в основном из-за внушительной финансовой помощи других стран.

Бюджет Украины будет значительным в этом году из-за высоких расходов. В МВФ подчеркнули, что Украине нужно мобилизовать внутренние доходы, поскольку внешней поддержки не будет хватать.

Ранее глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что ожидает резкого сокращения внешнего финансирования в следующем году. По его словам, деньги пойдут на покрытие дефицита бюджета, а также на создание резерва государственных финансов на ближайшие годы, когда объемы помощи, вероятно, начнут сокращаться.