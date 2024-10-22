МВФ предвидит снижение темпов роста экономики еврозоны в 2024–2025 гг

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал снижение темпов роста экономики еврозоны. Они понизятся на 0,1 процентного пункта в 2024 году и на 0,3 — в 2025 году, сообщает ТАСС .

В 2023 году экономика еврозоны возросла на 0,4%. По прогнозам экспертов из МВФ, в текущем году она вырастет на 0,8%. Ожидается, что в 2025 году рост составит 1,2%.

Как отмечается в документе, экономика ФРГ сильно не изменится в 2024 году. А вот в следующем году вырастет на 0,8%. Во Франции и в текущем году, и в следующем рост экономики составит 1,1%.

Согласно докладу МВФ, умеренный рост темпов экономики еврозоны в 2024 году связан с улучшенными показателями экспорта. Эксперты отмечают, что рост зарплат повлияет на скачок потребления, а ослабление денежно-кредитной политики поспособствует поддержке инвестиций.

Ранее эксперт спрогнозировал возможное разрушение структуры Евросоюза. Это связано с тем, что Великобритания вышла из состава ЕС.