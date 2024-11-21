МВФ хочет предоставить Украине 2,7 млрд долларов в 2025 году

Международный валютный фонд (МВФ) планирует выделить Украине 2,7 млрд долларов в следующем году, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. Об этом сообщает РИА Новости .

Она добавила, что пока не может назвать общий объем финансирования, который потребуется Украине в следующем году.

Какая-то часть из этих средств будет предоставлена Киеву донорами через МВФ в качестве посредника.

В октябре стало известно, что МВФ кредитует Украину еще на 1,1 млрд долларов. В пресс-службе организации сообщили, что средства направят на поддержку бюджета.