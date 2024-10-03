«МТШ» подготовила свыше 3 тыс промышленников в столице по редким специальностям

С 2021 года образовательный проект «Московская техническая школа» («МТШ») подготовил более 3 тыс. промышленников по редким специальностям, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Проект направлен на повышение квалификации уже занятых в промышленности сотрудников. кадровый потенциал в промышленности город активно развивает по поручению мэра города Сергея Собянина.

«Более трех лет в столице работает „Московская техническая школа“ — образовательный проект, направленный на подготовку инженеров по редким производственным специальностям. За это время его программы прошли свыше трех тысяч промышленников. Сегодня участникам проекта доступно уже более 200 курсов по 10 общим и 4 специальным направлениям», — уточнил Ликсутов.

«МТШ» открывает новые направления в соответствии с запросами промышленных предприятий города. В прошлом году начал работу «Промышленный дизайн» — актуальное для сектора направление, способное повысить конкурентоспособность столичной продукции на рынке.

«Только с начала этого года „Московская техническая школа“ дала старт 59 курсам и двум направлениям по новым производственным технологиям и информационной безопасности. Сегодня наибольшей популярностью среди участников проекта пользуются курсы по искусственному интеллекту, которые прошли более 900 человек. На втором месте — программы по аддитивным технологиям, которые освоили 840 слушателей. По направлению „Микроэлектроника и фотоника“ обучение прошли свыше 560 человек», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«МТШ» предлагает развитую образовательную инфраструктуру. Помимо учебных курсов, в ее рамках проходят вебинары, мастер-классы, конференции, конгрессы и множество других специальных мероприятий для всех желающих.