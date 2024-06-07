В дальнейшем в России завяжут индексацию МРОТ на общий рост зарплат, сообщил президент РФ Владимир Путин.

С 2025 года в России установят соотношение МРОТ с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в экономике россиян.

По словам президента, МРОТ составит 48% медианной зарплаты уже в следующем году. Он превысит 22 тыс. рублей в месяц — вырастет примерно на 15%.

«Затем соотношение с медианной зарплатой будет увеличиваться, чтобы, как и договаривались, к 2030 году МРОТ составил не мене 35 тыс. рублей», — сказал президент на пленарном заседании ПМЭФ.

Также во время выступления Путин отметил, что в России на горизонте ближайших 6 лет зарплаты должны расти темпами выше ВВП.

С 5 по 8 июня в Северной столице проходит Петербургский международный экономический форум. В этом году основной темой мероприятия выбрали «Основу многополярного мира — формирование новых точек роста».