Мособлдума предложила уточнить Бюджетный кодекс в части финансирования выборов

Закинициативой Мособлдумы предложено привести статью Бюджетного кодекса РФ в соответствие с изменениями об организации выборов в местные органы власти, передает корреспондент РИАМО.

Мособлдума в ходе заседания рассмотрела законодательную инициативу, которой предлагается внести изменения в статью 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статью предлагается привести в соответствие с нормами федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Главными распорядителями средств, предусмотренных в местном бюджете на проведение местных выборов и местных референдумов, являются избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума.

Соответствующую норму предложено уточнить в Бюджетном кодексе.

Законодательная инициатива будет направлена в Госдуму.