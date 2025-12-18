Мособлдума открыла молодежи доступ к бюджетным деньгам на свои проекты

В Мособлдуме в целом приняли закон, согласно которому молодежные общественные объединения Подмосковья смогут участвовать в инициативном бюджетировании и получать финансирование на реализацию своих проектов, передает корреспондент РИАМО.

Председатель комитета по бюджету, финансовой, экономической политики, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов отметил, что речь идет не о формальной правке, а о рабочем механизме, который позволяет менять среду на практике. Инициативы по созданию скейт-парков, молодежных коворкингов, культурных фестивалей или экологических проектов теперь могут пройти весь путь — от идеи и обсуждения до реального воплощения.

Финансирование проектов инициативного бюджетирования в Московской области предусмотрено из нескольких источников. Основную часть составляют средства регионального и муниципальных бюджетов, также допускается участие самих инициаторов. Решение принято в рамках реализации федерального проекта «Россия — страна возможностей» и формирует устойчивую правовую базу для развития школьного и студенческого инициативного бюджетирования в регионе.

«Тем самым мы даем нашей молодежи еще больше возможностей проявить себя и продвигать важные, на их взгляд, проекты. Кроме того, это способствует повышению их финансовой и проектной грамотности, а также формированию активной гражданской позиции», — сказал Ефимов.

По словам депутата, Подмосковье не просто предоставляет молодежи возможность высказать свое мнение, но и дает реальный инструмент влияния. Идеи и энергия молодого поколения получают понятный и прозрачный путь реализации — от подачи проектной заявки и общественного голосования до финансирования и практического исполнения.

Закон начнет распространяться на проекты с 2027 года, поскольку заявки на участие в программе на 2026 год уже сформированы.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.

