Москвичи на новогодних распродажах планируют тратить в среднем 21 тыс рублей

Проведенное среди москвичей исследование показало их отношение к новогодним акциям, а также предпочтения в покупках. Согласно данным, покупки по праздничным скидкам совершают 80% респондентов. Их средний запланированный бюджет на этот период составляет 21 тыс. рублей, при этом мужчины планируют потратить на треть больше, сообщила пресс-служба «Авито».

Устоявшаяся традиция и взвешенные решения

Участие в новогодних распродажах стало устойчивой привычкой для жителей столицы. 82% опрошенных периодически приобретают на них подарки себе и близким. Из них 28% целенаправленно ждут снижения цен для таких покупок — эта стратегия особенно распространена среди молодежи 18-24 лет (39%).

Почти половина (46%) покупателей, участвующих в акциях, отмечают, что за последние 3 года стали делать это чаще. При этом большинство подходит к шоппингу осознанно: 49% тщательно анализируют ассортимент, избегая импульсивных решений, а 25% заранее составляют список необходимого. Последний метод также наиболее популярен у молодежи 18-24 лет (34%).

Таким образом, чаще всего москвичи покупают лишь то, что необходимо в данный момент (41%), или то, что давно планировали (22%). Стереотип об импульсивности таких покупок не подтверждается: только 7% респондентов признались, что готовы брать «все подряд» ради скидки.

Популярные категории товаров и бюджет

Лидером среди покупок во время новогодних распродаж стала косметика и парфюмерия — ее выбирают 43% участников акций, часто в качестве подарков. На втором месте с результатом 36% находятся электроника и гаджеты. Тройку лидеров замыкают товары для дома и ремонта, которые интересуют 34% покупателей. Мужчины в основном приобретают электронику (47%). Женщины же чаще покупают одежду (35%), детские товары (30%), аксессуары (28%) и товары для творчества (27%).

Кроме того, 23% женщин приобретают на распродажах нарядную одежду для новогодних корпоративов или празднования. 17% опрошенных специально ищут на таких акциях товары для весенне-летнего сезона — от одежды до спортинвентаря. Еще 53% респондентов делают подобные заблаговременные покупки время от времени, если видят привлекательную скидку.

Средний планируемый бюджет на распродаже остается на уровне 21 тыс. рублей. 38% опрошенных хотели бы уложиться в 10 тыс. рублей. Еще 30% готовы потратить до 20 тыс., а сумма выше этого порога комфортна для 32% участников опроса.