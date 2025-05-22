Москва сохранила лидерство по развитию государственно-частного партнерства

Оценка складывается из результатов реализации проектов региона с частным бизнесом. На нее влияет открытость органов власти и их желание помогать инвесторам.

В прошлом году в основной капитал Москвы поступило свыше 8,1 трлн рублей инвестиционных средств. Это на 4,4% больше, чем в 2023 году.

На высокие результаты повлияли инвесторы, которые вкладывают средства в развитие городской инфраструктуры. Сейчас в Москве свыше 750 проектов, которые реализуются с помощью тех или иных механизмов ГЧП. Речь идет о концессионных соглашениях, масштабных инвестпроектах, офсетных контрактах и т. д.

С 2013 года столица заключила 10 концессий в разных сферах. Благодаря этому были открыты онкоцентр в Мещанском районе, новая вылетная магистраль — проспект Багратиона, завод по утилизации вышедшей из строя электронной техники, школа «Сколка».

Ранее стало известно, что 26 промобъектов появятся в Москве по программе создания МПТ. Эти предприятия обеспечат занятость для более чем 20,3 тыс. человек.