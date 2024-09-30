Москва продала странам БРИКС+ товаров на 21 млрд рублей

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что общая сумма контрактов города на экспорт продукции в страны БРИКС+ превысила 21 миллиард рублей. По словам градоначальника, таких результатов удалось достичь в том числе благодаря поддержке Московского экспортного центра, сообщает АБН24 .

Продукция из столицы России поставляется в Китай, Индию, Объединенные Арабские Эмираты, Иран и Бразилию — это самые популярные направления экспорта. По словам мэра, на рынок КНР вышли поставщики кино, анимации и высокотехнологичных решений, в ОАЭ — VR-решения для медицины и обучения промышленной безопасности, детские товары, лекарства для животных и прочее.

«С помощью Московского экспортного центра сумма контрактов увеличилась с 3,1 млрд рублей в 2021 году до 8,5 млрд в 2023-м. А общая сумма контрактов с БРИКС+ на сегодняшний день превысила 21 млрд рублей», — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Москва заинтересована в выходе компаний на зарубежные рынки и всячески этому способствует. Город помогает компаниям по целому ряду вопросов, в том числе дает предэкспортное льготное кредитование и гранты, обучает и готовит к работе на заграничных рынках.