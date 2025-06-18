Москва поддержит создание производства импортозамещающих лекарств

При помощи Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) компания «Велфарм-М» создаст в ОЭЗ «Технополис Москва» многофункциональное фармацевтическое производство широкого спектра импортозамещающих готовых лекарственных препаратов. Данное соглашение в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали генеральный директор МФППиП Сергей Чумичев и президент группы компаний «Велфарм Групп» Людмила Щербакова.

Устойчивому развитию отрасли способствует действующий в ОЭЗ «Технополис Москва» один из самых крупных в стране фармацевтических кластеров, а также набор мер поддержки, в частности, программа льготного инвестиционного кредитования.

«Сегодня более 300 предприятий Москвы выпускают лекарственные средства и медицинские изделия, востребованные во всей стране. Город, со своей стороны, оказывает компаниям фармацевтического сектора всестороннюю поддержку для укрепления передовых позиций столицы, создания инновационных препаратов и обеспечения потребностей рынка в критически значимой продукции», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

С поддержкой столицы будут организованы фармацевтическая разработка, трансфер и промышленное освоение, доклинические и клинические исследования лекарств, а также проведена их регистрация.

«Компания „Велфарм-М“ привлекла по программе Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства льготный инвесткредит. Средства позволят наладить на площадке „Алабушево“ ОЭЗ „Технополис Москва“ высокотехнологичное производство онкологических, цитостатических, гормональных и орфанных препаратов, биотехнологических субстанций и субстанций химического синтеза, широкого спектра импортозамещающих лекарств. Проект позволит создать 500 новых рабочих мест», — добавил Чумичев.

Предприятие будет выпускать лекарственные препараты в виде таблеток, капсул, мягких желатиновых капсул, растворов и эмульсий, суспензий, глазных капель, гелей во флаконах, преднаполненных шприцев, двухкамерных PP шприцев, картриджей — как RTU, так и RTS.

«При финансовой поддержке правительства Москвы в максимально короткие сроки рядом с уже имеющимся производством мы построим новый высокотехнологичный фармацевтический комплекс. На территории корпуса будет 20 изолированных производственных участка с 22 автоматизированными технологическими линиями для производства нестерильной и стерильной продукции. Это сложнейший комплекс чистых помещений с поддержанием всех необходимых параметров, с автоматическим режимом управления, системой очистки выходящего воздуха», — прокомментировала Людмила Щербакова.

В 2023 году компания «Велфарм-М» запустила в ОЭЗ «Технополис Москва» первую линию по производству высокотехнологичных лекарственных средств. Завод располагается на площадке «Алабушево», его площадь составляет 33,7 тыс. кв. м. Тут создано почти 800 рабочих мест. На предприятии организовано как производство полного цикла, так и разработка новых препаратов.