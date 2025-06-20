Москва не получает сигналы от иностранного бизнеса о возвращении в РФ

Сигналы от иностранного бизнеса о возвращении в Москву пока что не поступают. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин на полях ПМЭФ, сообщает РИА Новости .

Градоначальник добавил, что существует только «пробивка» возможностей. Но пока что иностранный бизнес о возвращении на российский рынок не говорит.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров опроверг информацию о возвращении в РФ Toyota и Hyundai. По его словам, эти бренды нигде официально не говорили о возвращении в Россию.

Петербургский международный экономический форум стартовал 18 июня. Он продлится до 21 июня. Этот форум — уникальное событие в мире экономики и бизнеса.