Московский финансовый форум проведут при поддержке правительства столицы

сегодня в 12:50

Московский финансовый форум пройдет при поддержке правительства столицы. Соответствующее постановление было подписано Сергеем Собяниным, сообщается на сайте мэра города.

Мероприятие состоится 18 октября. Форум пройдет в центральном выставочном зале «Манеж». В нем примут участие представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, общественные деятели и эксперты.

В рамках форума участники обсудят вопросы экономической политики и долгосрочной устойчивости финансовой системы России. Главная тема этого года — «Суверенная финансовая система в период трансформации: на службе национальным целям, на страже благосостояния».

Впервые форум провели в 2016 году. Организаторами мероприятия выступили министерство финансов РФ и правительство Москвы.

Ранее в Москве стартовал прием заявок на участие в форуме для молодежи «Наследие». Он пройдет с 28 сентября по 23 ноября.