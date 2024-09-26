Московские экспортеры при поддержке города нашли партнеров в 24 странах

В 2024 году столичные экспортеры при поддержке властей города побывали на 11 международных выставках, которые проходили в дружественных России странах. Среди них Gitex Africa в Марокко, Gulfood в ОАЭ, Tibo в Белоруссии, Vietnam Expo во Вьетнаме, сообщает заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Московский экспортный центр (МЭЦ) выделил деньги на оплату аренды и строительства зоны для переговоров. Также он передавал экспонаты на выставки и помогал российским предпринимателям провести встречи с иностранными коллегами.

Стенды Made in Moscow на разных выставках работали, начиная с января 2024 года. За это время товары собственного производства показали около 180 компаний из РФ.

На форумы в Москве прибыли делегации из разных стран. Можно было встретить компании из Египта, Индонезии, Алжира, Мексики и Марокко.

«По итогам участия в выставках и бизнес-миссиях предприниматели города нашли новых партнеров в 24 дружественных странах», — отметила Сергунина.

Московские экспортеры начали сотрудничать, в том числе с партнерами из Таиланда, ОАЭ, Уругвая, Индии. Были заключены контракты на общую сумму более 1,5 млрд рублей. Клиентов из западных стран заинтересовала покупка IT-разработок, оборудования, техники и продуктов питания.

Также иностранные покупатели заинтересовались мультфильмами российского производства. Например, оказался весьма популярен приключенческий сериал о девочке-волшебнице Есении. Договор на его поставку за границу подписали во время Китайского международного фестиваля мультфильмов и анимации (CICAF).

Фото - © Пресс-служба ДПиИР Фото - © Пресс-служба ДПиИР Фото - © Пресс-служба ДПиИР

Успех во время форумов сыскала и московская компания, которая создает инновационные тренажеры для студентов медицинских вузов. На выставке в Алма-Ате удалось поставить устройства в университеты Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов.

Московский экспортный центр открыли семь лет назад. Он стал единым местом, где помогают предпринимателям, вышедшим на международные рынки. В 2024 году его услуги уже используют около двух тыс. человек. Членам МЭЦ помогают участвовать в выставках, выдают гранты, помогают размещаться на маркетплейсах.

Для бизнесменов проводятся занятия в Московской школе экспортера. Там проводят лекции, мастер-классы и конференции. На них рассказывают о юридических аспектах сотрудничества с иностранными компаниями, а также о менталитетах стран, в которых будет работать компания.

Ранее экспорт продукции машиностроения из Москвы в страны ШОС вырос на 3,3%. Бизнесмены столицы продают за границу промкабели, медтехнику, радио и микроэлектронику, механическую технику и оборудование.