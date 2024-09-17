Экспорт продукции машиностроения из Москвы в страны ШОС вырос на 3,3%

Москва поставляет в страны ШОС промышленные кабели, медицинскую технику, продукцию приборостроения, радио- и микроэлектронику, механическую технику и оборудование. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он отметил, что благодаря поддержке центра «Моспром» производители столицы открывают новые рынки сбыта и занимаются укреплением торговых взаимоотношений с дружественными странами.

«За январь–июнь 2024 года московские предприятия нарастили экспорт продукции машиностроения в страны ШОС на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Существенный рост демонстрирует отрасль металлургии и металлообработки — поставки товаров этого сектора промышленности увеличились на 15,2%, экспорт изделий легкой промышленности вырос на 11%», — сказал Гарбузов.

Устойчивые кооперативные связи со странами Шанхайской организации сотрудничества помогает создавать содействие центра «Моспром». Так, продукцию столичного производителя специализированных кабелей в Казахстане применяют на крупных объектах — Атырауском НПЗ, Павлодарском нефтехимическом заводе и на КазМунайГазе.

«В 2022 году при поддержке центра „Моспром“ мы впервые приняли участие в международной промышленной выставке в Казахстане, заключили первые экспортные контракты и в итоге открыли свое представительство в этой стране», — рассказал вице-президент компании «Спецкабель» Сергей Лобанов.

Он добавил, что с момента открытия представительства поставки продукции в Казахстан увеличились в 25 раз.

С 2022 года поддержка центра «Моспром» помогла московским производителям несырьевой неэнергетической продукции переориентировать экспорт и найти новых партнеров в странах СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.