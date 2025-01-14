Московская область сохранила высокий уровень инвестпривлекательности в 2024 году

Росстат пересчитал объем инвестиций в основной капитал Московской области за 2023 год. Итоговый показатель превысил 1,6 трлн рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«По итогам пересчета, объем инвестиций в основной капитал Подмосковья за 2023 год был увеличен на 65 млрд рублей и составил 1 трлн 659 млрд рублей. Таким образом, по сравнению с 2022 годом рост показателя составил 10,6%», — сообщается в пресс-службе Мининвеста.

В пресс-службе Мининвеста также отметили, что в 2024 году регион сохранил высокий уровень инвестиционной привлекательности. Так, по итогам первых трех кварталов прошлого года объем инвестиций в основной капитал в Подмосковье продолжил расти: по сравнению с аналогичным периодом 2023 года показатель увеличился на 6,4% и составил 1,09 трлн рублей.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.