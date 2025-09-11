сегодня в 15:48

Московская биржа сообщила, что приостановила торги на срочном рынке

С 15:23 по московскому времени в четверг торги на срочном рынке были приостановлены, сообщается на сайте Московской биржи.

Возобновление торгов планируется в 15:55 по московскому времени. Система торгов доступна для подключения/снятия заявок с 15:40.

Также утром в четверг курс евро на торгах преодолел отметку в 100 рублей. Он торговался на уровне 100,023 рубля, поднявшись на 0,69%.

Российский рубль продолжает быстро падать по отношению к основным мировым валютам.