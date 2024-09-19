Мосбиржа с 24 сентября начнет торги фьючерсами на какао-бобы

С 24 сентября Московская биржа начнет расчетными фьючерсными контрактами на какао-бобы. Торги и расчеты будут проходить в российской национальной валюте, сообщает пресс-служба Мосбиржи.

Базовый актив фьючерса — стоимость какао-бобов на зарубежных рынках. Фьючерс отражает динамику мировых цен рынка какао, то есть это стоимость его физической поставки из Африки, Азии, Центральной и Южной Америки в любой из 5 портов в Соединенных Штатах.

Инвесторы могут использовать фьючерсы для расширения возможностей инвестиционных стратегий — хеджирования рисков и получения прибыли от ценовых колебаний. Фьючерсные контракты позволят участникам рынка лучше защитить свои доходы от нежелательных изменений в биржевых ценах на какао-бобы.

С начала торгов фьючерсами инвесторам станут доступны контракты с исполнением в декабре 2024 года, марте и мае следующего года. Минимальный лот — 10 кг.

Ранее стало известно, что Московская биржа не планирует запускать торги криптовалютой.