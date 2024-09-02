Мосбиржа не планирует запускать торги криптовалютой

По словам руководителя цифровых проектов и продуктов Мосбиржи Николая Труничкина, торговая площадка не планирует выпускать свои цифровые финансовые активы.

«Мы строим инфраструктуру нового рынка для эмитентов и инвесторов и не видим себя в других ролях на данном этапе», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в России для поддержки внешнеэкономической деятельности (ВЭД) задумались об открытии двух новых криптобирж, одна из которых будет находиться в Москве, а вторая — в Санкт-Петербурге. Юристы предполагают, что если новые криптовалюты действительно запустят в стране, работать они будут в экспериментально-правовом режиме с существенно ограниченным функционалом из-за действующих санкций против России.