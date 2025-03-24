Мосбиржа продлит вечернюю клиринговую сессию 25 марта

«Стандартное расписание вечернего клиринга — с 18:50 до 19:05», — говорится в сообщении.

Из-за дробления акций на дополнительной вечерней торговой сессии срочного рынка приостановят торги по некоторым контрактам. Во время вечерней клиринговой сессии лот контрактов на обыкновенные акции «Полюса» вырастет с 10 до 100 акций.

Ранее основатель финтех-компании GBIG HOLDINGS Руфат Абясов заявил, что решение Мосбиржи создать собственные фонды прямых инвестиций для поддержки будущих эмитентов вполне логично в свете происходящих событий. Это как раз вписывается в планы о полной либо частичной приватизации и в контур развития отечественного фондового рынка к 2030 году.