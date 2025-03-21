Создание Мосбиржей фондов прямых инвестиций — позитивная для рынка новость

Решение Мосбиржи создать собственные фонды прямых инвестиций для поддержки будущих эмитентов вполне логично в свете происходящих сейчас событий. Это как раз вписывается в планы о полной либо частичной приватизации, о которых на днях сообщил Минфин, а также в контур развития отечественного фондового рынка к 2030 году, заявил РИАМО основатель финтех-компании GBIG HOLDINGS Руфат Абясов.

Если предположить, что будет один или несколько якорных инвесторов в этой истории с приватизацией, то Мосбиржа как системный игрок вполне подходит на эту роль, считает он. Площадка становится игроком, который выходит за рамки традиционной биржи. Такая тенденция наблюдается во всем мире: многие участники финансового рынка становятся экосистемными игроками.

«Поэтому то, что Мосбиржа учреждает фонды и, таким образом, как минимум частично становится инвестором в планируемых размещениях, не вызывает удивления, а только приветствуется», — комментирует Абясов.

По его словам, для достижения цели в 150 триллионов рублей к 2030 году нужно, чтобы на рынок вышло несколько десятков и сотен, и даже возможно тысяч отечественных компаний. Естественно, это будут как крупные компании, так и компании средней капитализации.

История с частичной приватизацией отдельных компаний также имеет значение, особенно в свете новых IPO. Участие Мосбиржи может помочь принять решения, задать хороший вектор для инвесторов. Если будет необходимое содействие со стороны Мосбиржи, в части аналитической поддержки и маркетинга, это создаст положительный сигнал для инвесторов о возможности вложений в такие компании, считает эксперт.

«Это делается также потому, что на рынке сохранен опыт, показанный в 2024 году: было 15 размещений, что стало рекордом за 17 лет, из них 13 — на Мосбирже. Все разом поняли, что в России «благодаря» внешнему экономическому давлению развился наконец этот долгожданный инструмент по привлечению средств для развития бизнеса не только через традиционные банковские инструменты, но и через инструменты фондового рынка. И, что еще важнее, этим могут пользоваться теперь компании средней и даже малой капитализации, так как есть интерес со стороны отечественных инвесторов, институциональных и розничных», — комментирует Абясов.

Поскольку участие физических лиц часто влечет за собой определенную волатильность, особенно в первые месяцы после IPO, эмитенты и участники рынка будут стремиться привлекать больше институциональных инвесторов. После ухода иностранных инвесторов освободилось определенное пространство для маневра, и для заполнения этих пустот необходимо привлечь как можно больше институционалов. Чтобы обеспечить уверенность у инвесторов, требуется наличие надежных якорных инвесторов, таких как Мосбиржа, резюмирует эксперт.