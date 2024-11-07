Мосбиржа объявила причину переноса старта торгов

сегодня в 10:52

Ошибка в работе торгово-клиринговой системы вынудила перенести торги на Мосбирже

Московская биржа объявила о переносе старта торгов на фондовом рынке. Причиной тому стала обнаруженная ошибка в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка, следует из сообщения площадки.

Неисправность выявили 7 ноября в 09:03 во время подготовки к старту торгов. Из-за нее Мосбиржа решила перенести время начала торгов.

Площадка объявит о старте торгов на фондовом рынке позже.

Между тем депозитно-кредитные операции на денежном рынке, торги на валютном рынке, рынке драгметаллов и срочном рынке идут в обычным режиме.

6 ноября российский рынок акций открылся подъемом индексов Мосбиржи и РТС на 2,7 процента. Ситуация на мировых фондовых рынках улучшилась из-за победы Дональда Трампа по итогам предварительных результатов президентской гонки в США.

