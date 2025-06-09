Мосбиржа начинает расчет и публикацию индекса биткоина

С 10 июня Московская биржа начинает расчет индекса биткоина. Для этого будут использоваться данные о ценах бессрочных фьючерсов и свопов на пару BTCUSDT с четырех криптобирж — Binance, Bybit, OKX и Bitget, сообщает пресс-служба Мосбиржи.

Расчеты индекса будут происходить раз в день в 12:30 по московскому времени. Код индекса — MOEXBTC. Индикатор в будущем могут использовать как базовый актив для финансовых инструментов.

Индекс будет рассчитываться как средневзвешенное значение цен, при этом будут учитываться весовые коэффициенты торговых площадок. Весовые коэффициенты криптобирж будут пересматривать каждый квартал.

В понедельник июньский фьючерс на доллар (Si) на минимуме рухнул к отметке, соответствующей курсу 73,4 рубля. Аномалию зафиксировали также на графике длинных контрактов и на графике фьючерсов на евро, где тоже было снижение в эту минуту. Однако падение было не таким ярким, как у доллара.