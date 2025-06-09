Фьючерсы на доллар аномально рухнули за минуту в понедельник

В понедельник июньский фьючерс на доллар (Si) на минимуме рухнул к отметке, соответствующей курсу 73,4 рубля, следует из данных на Мосбирже.

В 11:29 по московскому времени июньский фьючерс на доллар (Si) на минимуме обвалился на 8,26% по сравнению с ценой закрытия торгов в пятницу, достигнув 73,406 рубля. Котировки упали на 7,86% всего за минуту.

Однако уже к 11:30 контракт восстановился. Он торговался на уровне 79,577 рубля, что соответствует курсу 79,6 рубля. Снижение было уже всего 0,54% по сравнению с ценой закрытия торгов 6 июня.

Аномалию зафиксировали также на графике длинных контрактов и на графике фьючерсов на евро, где тоже было снижение в эту минуту. Однако падение было не таким ярким, как у доллара.

Ранее эксперты назвали российский рубль самой высокоэффективной валютой в мире. Он продолжает демонстрировать укрепление.