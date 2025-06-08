CNBC: эксперты назвали российский рубль самой высокоэффективной валютой в мире

Несмотря на то, что против России введены жесткие санкции и наблюдается экономический спад, российский рубль все равно демонстрирует укрепление, что, по мнению экспертов, делает его самой высокоэффективной валютой в мире, пишет RG со ссылкой на CNBC.

По итогам первой половины 2025 года российский рубль продемонстрировал рост, что кардинально отличается от ситуации предыдущих двух лет, когда наблюдалось его обесценивание. Согласно аналитике Bank of America, рубль стал мировым лидером по темпам укрепления, показав прирост свыше 40%.

Стоит отметить, что такое усиление происходит вопреки продолжающемуся длительному конфликту, падению нефтяных котировок, действующим жестким санкциям и общему экономическому спаду. Эксперты рынка связывают это явление с несколькими факторами: введением строгого контроля за перемещением капитала, ужесточением монетарной политики, а также ослаблением позиций доллара, что создает дополнительные преимущества для российской валюты.

По мнению экономического и валютного аналитика из Wells Fargo Брендана Маккеннана, рубль растет благодаря комплексу факторов. Наблюдается определенное продвижение в мирных переговорах между Украиной и Россией. Одновременно с этим российский Центробанк поддерживает высокие процентные ставки, ввел более строгие валютные ограничения и эффективно регулирует потоки капитала. Все эти меры в совокупности способствуют укреплению национальной валюты.

Ранее сообщалось, что Центробанк России снизил ключевую ставку до 20%. О том, как это повлияет на экономику страны и рубль, читайте в большом материале РИАМО.