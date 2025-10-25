Мосбиржа может увеличить продолжительность торгов по выходным

Мосбиржа задумалась о том, чтобы расширить время торгов на дополнительных сессиях в выходные дни. Сейчас этот вопрос обсуждается с участниками рынка, сообщает «Интерфакс» .

Торги ценными бумагами по выходным запущены с 1 марта. Они проходят в субботу и воскресенье с 09:50 до 19:00. При этом в рабочие дни существуют утренняя и вечерняя сессии — с 06:50 до 09:50 и с 19:00 до 23:50.

Управляющий директор по фондовому рынку и цифровым активам Мосбиржи Борис Блохин рассказал, что существует вариант увеличить продолжительность торгов выходного дня, однако для этого требуются доработки.

В первую очередь речь идет о возможном расширении временных границ в вечерние часы в ходе торгов в выходные дни, как как зафиксировано, что вечерняя торговая сессия более активна по будням, чем утренняя. Однако точной концепции увеличения продолжительности торгов по выходным на данный момент нет. Вопрос планируется обсуждать еще несколько месяцев.

