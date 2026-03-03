Морковь в России подорожала на 13,6% за неделю

Экономист Абрамов: индекс потребтоваров в России вырос на 0,5% к 28 февраля

Экономист Александр Абрамов сообщил, что с 21 по 28 февраля морковь в российских магазинах подорожала на 13,6%. При этом индекс потребительских товаров вырос на 0,5%, сообщает Газета.ru .

Создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов рассказал, что за неделю с 21 по 28 февраля индекс вырос на 0,5%. Неделей ранее показатель снижался на 1,0%.

Сильнее всего за неделю подорожала морковь — на 13,6%. Также выросли цены на бананы (+0,7%). Одновременно подешевели бюджетный белый хлеб (-4,3%), куриные тушки «Каждый день» (-3,2%) и сельдь «Матиас» (-0,5%). Цены на остальные товары из индекса не изменились.

В годовом выражении индекс снизился на 4,7% по состоянию на 28 февраля против снижения на 5,1% неделей ранее. За год выросли цены на подсолнечное масло (+6,5%), мармелад Fruit-Tella (+6,2%), куриные тушки «Каждый день» (+5,1%), белый хлеб (+4,8%) и яйца «Окские» категории С1 (+3,3%).

Сильнее всего за год подешевели черный чай «Акбар» (-29,3%), бананы (-18,2%), сырный продукт «Фетакса» (-16,7%), морковь (-10,7%), сливочное масло «Домик в деревне» 72,5% (-10,0%) и сельдь «Матиас» (-7,5%). По данным Минэкономразвития, годовая инфляция с 17 по 24 февраля составила 5,81% против 5,85% неделей ранее.

