Мордашов призвал найти баланс банковской ставки и инфляции
Глава «Северстали» считает, что повышение ключевой ставки тормозит экономику
Повышение ключевой ставки тормозит экономику России, инвестиции становится меньше, заявил глава «Северстали» Алексей Мордашов, его слова приводит РБК.
Бизнесмен считает, что предприятия сворачивают инвестиции из-за высокой ставки и рисков, этот процесс негативно влияет на экономику
«С текущей ставкой компаниям выгоднее… сократить масштаб бизнеса и положить средства на депозит, чем вести бизнес и нести риски», — заявил Мордашов на заседании на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
По его словам, необходимо помочь бизнесу и социальному сектору справиться с последствиями высокой инфляции и «найти баланс ставки и инфляции».
Ранее сообщалось, что Центробанк может поднять ключевую ставку в конце 2024 года до 22%.