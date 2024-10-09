Мордашов призвал найти баланс банковской ставки и инфляции

сегодня в 22:28

Повышение ключевой ставки тормозит экономику России, инвестиции становится меньше, заявил глава «Северстали» Алексей Мордашов, его слова приводит РБК .

Бизнесмен считает, что предприятия сворачивают инвестиции из-за высокой ставки и рисков, этот процесс негативно влияет на экономику

«С текущей ставкой компаниям выгоднее… сократить масштаб бизнеса и положить средства на депозит, чем вести бизнес и нести риски», — заявил Мордашов на заседании на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

По его словам, необходимо помочь бизнесу и социальному сектору справиться с последствиями высокой инфляции и «найти баланс ставки и инфляции».

Ранее сообщалось, что Центробанк может поднять ключевую ставку в конце 2024 года до 22%.