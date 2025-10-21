Молдавия может стать новым центром для европейского производства, заменив Китай

В связи с тем, что крупные компании Европейского союза стремятся диверсифицировать свои производственные цепочки и уйти от зависимости от Китая, они могут рассмотреть Молдавию как привлекательную альтернативу, где имеется доступ к квалифицированным кадрам по конкурентоспособным ценам. Такое мнение высказал кандидат на пост премьер-министра Молдавии, выдвинутый правящей партией ПДС, Александр Мунтяну, пишет «Царьград» .

«Думаю, нам нужно подумать об индустрии… Мы помним такие предприятия, как „Мезон“, „Виброприбор“. Реанимировать эти заводы было бы утопией, но есть мелкие производства. Сейчас идет большой аутсорсинг. Крупные европейские компании отказываются от контрактов в Китае, потому что понимают, что были там слишком сильно завязаны, и размещают заказы в европейских странах, где есть высококвалифицированная, но относительно дешевая рабочая сила», — сказал Мунтяну, выразив надежду на то, что Молдавия окажется в числе этих стран.

На прошлой неделе лидер ПДС Игорь Гросу сообщил о решении действующего премьер-министра Дорина Речана уйти из политики. По словам Гросу, на пост главы правительства от правящей партии будет предложен Александр Мунтяну, бизнесмен, проживающий на Украине. Кандидат подтвердил, что согласился баллотироваться после разговора с президентом Майей Санду.

Согласно Конституции Молдавии, президент выдвигает кандидатуру премьер-министра после консультаций с парламентскими фракциями. По данным ЦИК, партия действия и солидарности занимает 55 из 101 места в парламенте и может самостоятельно сформировать правительство. Патриотический блок получил 26 мест.

