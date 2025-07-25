Могут ли упразднить самозанятых: эксперт рассказал, почему это невыгодно

Отмены налогового режима для самозанятых в ближайшее время ждать не стоит. Режим до 2027 года экспериментальный, эффект от него еще оценивают и ФНС, и Минтруд, сообщил РИАМО предприниматель, сооснователь платформы «Консоль.Про» Михаил Провизион.

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев предложил упразднить в стране статус самозанятых. Он считает, что якобы самозанятые уклоняются от уплаты налогов, а также будто бы ни в одном государстве «никаких самозанятых нет».

«Действительный объем подмены трудовых отношений невысок. Эту оценку недавно делала ФНС — только 4% компаний, работающих с самозанятыми злоупотребляют режимом. Это совсем немного, если учесть, что в случае отмены режима большинство выплат снова уйдет в тень», — сказал Провизион.

По его словам, данная сфера активно регулируется. В России был принят закон о платформенной занятости, который вступит в силу 1 октября 2027 года и будет регулировать работу самозанятых на цифровых платформах, он же будет определять ограничения по злоупотреблению статусом.

Как уточнил эксперт, пока реальной угрозы упразднения статуса самозанятых специалисты не видят: сфера отлично регулируется, работодатели стараются соблюдать законодательные требования. Прямо сейчас бизнесу не о чем переживать, можно продолжать спокойно работать с самозанятыми в рамках текущего законодательства.

«Но никогда не лишним будет проверить, как оформлены ваши отношения с самозанятыми и есть ли у вас признаки трудовых отношений», — заключил собеседник.