Моди: Индия готова заплатить высокую цену ради фермеров

Защита интересов фермеров является для властей Индии приоритетом. Страна даже готова заплатить высокую цену за эту позицию, заявил премьер-министр Нарендра Моди, сообщает ТАСС .

По его словам, Индия не готова идти на компромиссы в вопросе отстаивания интересов фермеров, рыбаков и производителей молочной продукции. Она готова защищать их любой ценой.

«Я знаю, что нам придется за это дорого заплатить, и я готов к этому», — сказал Моди.

Индия и США приступили к переговорам по полномасштабному торговому соглашению в феврале. Они хотят увеличить товарооборот до 500 млрд долларов к 2030 году.

Однако страны не могут прийти к компромиссу в вопросе доступа на индийский рынок с/х и молочной продукции. США хотят широкого доступа для своих товаров, в том числе генетически модифицированных сельхозкультур, но Индия отвергает это предложение, так как эти культуры могут ударить по фермерам страны.

Между тем Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии за закупки нефти из РФ. Она составит 25%.