Модель роста экономики России себя исчерпала

Модель роста экономики РФ последних лет исчерпана. Чтобы развиваться и дальше, необходимо сделать шаг вверх, а не по направлению вперед, рассказал замглавы Администрации президента России Максим Орешкин, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью чиновника журналу «Эксперт».

В 2023 году ВВП РФ увеличился на 4,1%, в 2024 году на 4,3%. По данным МВФ, в 2024 году Россия стала четвертой экономикой мира с 6,94 трлн долларов.

Орешкин рассказал, что РФ стала первой экономикой Европы и четвертой в мире по паритету покупательской способности. Однако этого удалось добиться благодаря активизации спящего, незадействованного потенциала экономики.

Речь идет в первую очередь о кадровом и производственном. Однако эта модель исчерпана. Для дальнейшего развития, по мнению Орешкина, экономика России должна перейти на следующую организационную и технологическую ступень.

На облик экономики влияет платформизация и низкий уровень безработицы. Орешкин добавил, что на грядущем Петербургском международном экономическом форуме вопрос структурных изменений в экономике РФ планируют активно обсуждать.