ММК договаривается с ФАС о заключении мирового соглашения по «делу металлургов»

Магнитогорский металлургический комбинат ведет переговоры с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), которые направлены на заключение мирового соглашения по «делу металлургов», сообщает ТАСС .

«Конечно, занимаемся», — ответил председатель совета директоров ММК Виктор Рашников на соответствующий вопрос.

В апреле 2021 года антимонопольная служба возбудила дела в отношении самых крупных в стране производителей горячекатаного плоского стального проката. Речь идет о «Северстали», ММК и НЛМК. Причиной послужила монопольно высокая стоимость их продукции на внутреннем рынке.

Еще ФАС признала компании нарушившими антимонопольное законодательство страны. Служба выдала им предписания прекратить злоупотреблять доминирующим положением на рынке и обеспечить конкуренцию. Металлурги не согласились с указанными выводами. Они подчеркнули, что ценообразование соответствует требованиям законов РФ.