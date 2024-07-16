Миссия Международного валютного фонда приехала в Киев по вопросам налогов

Liga.net: Миссия МВФ прибыла в Киев для обсуждения налогов и нового транша

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Гевин Грей вместе с миссией приехал в Киев, чтобы обсудить актуальные вопросы налогообложения и нового транша, об этом сообщил постоянный представитель фонда на Украине Ваграм Степанян, пишет РИА Новости со ссылкой на Liga.net.

«Команда специалистов МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня, 16 июля, встречи в Киеве с представителями власти Украины и другими партнерами. Дискуссии будут фокусироваться на налогово-бюджетных планах власти на второе полугодие текущего года и среднесрочную перспективу», — сообщил Степанян.

По данным украинского издания, еще в конце весны стало известно, что Минфин Украины готовит законопроект о повышении военного сбора до 5%. При этом новый налог будет касаться в том числе простых граждан-предпринимателей.

Ранее стало известно, что западные страны сократили финансирование Украины до минимальных значений, начиная с 2022 года. Об этом в конце июня сообщил украинский Минфин.