Мишустин заявил о росте реальных доходов россиян на 8,5%

Размер реальных располагаемых доходов россиян вырос на 8,5% по итогам 2024 года. Об этом завил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает РБК .

Он напомнил, что в стране реализовывался ряд социальных программ. Они и другие принимаемые властями меры оказали влияние на рост доходов граждан. Он увеличился на 8,5%.

Мишустин подчеркнул, что при этом было зафиксировано снижение уровня безработицы до минимального уровня.

Председатель правительства добавил, что бюджет страны в прошлом году увеличился на 26%. Благодаря этому были реализованы некоторые мероприятия в сфере нацбезопасности. Номинальный размер среднедушевого дохода в РФ зафиксирован на уровне 63 083 руб. Он вырос на 8,4% за год.

Ранее Мишустин рассказал, что социальные пенсии в РФ с 1 апреля проиндексируют более чем на 14,5%. Также он уточнил, что в субъектах внедряют систему долговременного ухода.