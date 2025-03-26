Мишустин: ВВП России превысил 200 трлн руб по итогам 2024 года
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Российский валовой внутренний продукт (ВВП) продемонстрировал высокий показатель по итогам 2024 года. Он вырос до 200 трлн рублей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.
По его словам, такую отметку ВВП России преодолел впервые. Мишустин добавил, что всего за четыре года показатель вырос почти в два раза.
Он объяснил высокие результаты внутренним спросом. По словам Мишустина, вырос как инвестиционный, так и потребительский спрос. А вложения в основной капитал увеличились почти на 7,5%.
Председатель правительства РФ указал, что таких показателей удалось достичь благодаря самим россиянам и трудовым коллективам отечественных предприятий.
Также Мишустин сказал, что успеху поспособствовали скоординированная работа правительства и ЦБ, усилия депутатов, выполнение властью поручений президента РФ, а также вовлеченность экспертного сообщества.
Ранее Мишустин заявил о росте реальных доходов россиян на 8,5%. По его словам, это произошло благодаря реализации ряда социальных программ и других мер.