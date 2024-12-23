Мишустин призвал не допускать беспричинного повышения цен

Необоснованного увеличения стоимости разных товаров не нужно допускать. Необходимо отслеживать происходящее с точки зрения баланса спроса и предложения, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время совещания по экономическим вопросам, сообщает ТАСС .

Такой подход должен распространяться на все основные виды товаров и услуги, которые пользуются спросом у людей. Они позволят не допустить колебания цен и успешно делать прогноз ситуации в разных сегментах.

«Надо <…> не допускать необоснованного завышения отпускных цен», — подчеркнул Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил рост цен в РФ. По мнению главы государства, предложение не успевает за спросом.