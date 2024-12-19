Владимир Путин объяснил причину роста цен в России

Предложение в стране не успевает за спросом. В этом причина роста цен, сообщил президент России Владимир Путин.

19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Она объединяет форматы прямой линии и большой пресс-конференции — президент отвечает на вопросы и журналистов, и россиян.

В вопросе роста цен, по его словам, существуют вещи объективного характера и субъективного. И самое главное — предложение должно соответствовать доходам населения.

«Или доходы населения, покупательная способность должны соответствовать объему производимых в стране товаров. <…> У нас доходы, заработная плата росли более быстрыми темпами, чем нарастание этой товарной массы и выпуск продукции», — отметил президент.