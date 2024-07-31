Мишустин поручил усилить контроль предоставления безналичной оплаты в СКФО

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Премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам совещания с членами комиссий по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа дал поручение разработать предложения по усилению контроля услуг безналичной оплаты, сообщается в официальном Telegram-канале правительства страны.

Предложения по усилению контроля услуг безналичной оплаты должны предоставить Роспотребнадзор и ФНС до 19 августа. Минэкономразвития и Банк России к 1 сентября представят предложения по созданию рабочей группы, которая будет заниматься увеличением безналичного оборота в регионе.

Также Мишустин поручил до 11 октября разработать меры, которые будут направлены на усовершенствование правового регулирования работы Кавказских Минеральных Вод.

Руководству регионов СКФО при содействии министерств предстоит проработать создание ж/д инфраструктуры, учесть развитие системы СПО, представить предложения, которые позволят увеличить количество предприятий, участвующих в образовательном федеральном проекте «Профессионалитет».

Ежегодно власти СКФО должны предоставлять отчет для Минпросвещения о цифрах приема в профессиональные учебные учреждения. Правительство поручило разработать меры для сохранения выпускников в профессии, а также провести работы для повышения привлекательности труда в важных для региона отраслях.

Ранее российское правительство утвердило обновленную стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2050 года. Она подразумевает 2 сценария развития — базовый и целевой.