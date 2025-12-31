Минздрав разрешил «Почте России» продавать лекарства в селах
Минздрав России подготовил проект постановления, разрешающий «Почте России» заниматься фармацевтической деятельностью, сообщает РИА Новости.
Согласно документу, продавать и хранить лекарственные препараты компания сможет в своих отделениях, расположенных в сельских населенных пунктах, где полностью отсутствуют аптеки, аптечные пункты и лицензированные медицинские организации.
Для получения лицензии «Почта» должна будет подтвердить, что ее сотрудники, непосредственно связанные с торговлей и хранением лекарств, прошли дополнительное профессиональное обучение.
