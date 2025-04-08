Минус 1,6 млн рублей: бизнес Иды Галич по доставке суши стал убыточным

Годовая прибыль доставки суши Yoji телеведущей Иды Галич упала с 8 млн рублей в 2023 году до минус 1,6 млн в 2024 году, сообщает Mash .

Доставка 34-летней Галич, скорее всего, терпит убытки из-за просевшего качества. Посетители в Сети часто указывали на то, что суши в Yoji дорогие, рис клеклый, рыба тоже не очень, а палочки дают с занозами.

Также клиенты считают, что по 250 рублей за ролл — это высокая цена.

В начале года Галич рассказала, что беременна вторым ребенком. Она продемонстрировала свой округлившийся живот на показе YANINA Couture.