Минцифры РФ отменяет лимиты для банков по объему выдачи IT-ипотек

Минцифры, действуя по согласованию с федеральным правительством, решило снять ограничения, установленные для банков по объему выдаваемых льготных ипотек для сотрудников IT-сферы, сообщает пресс-служба ведомства.

«ИТ-ипотека является важной мерой поддержки — в настоящий момент выдано более 83,5 тыс. льготных кредитов. Планируем, что к концу года общее количество оформивших ИТ-ипотеку превысит 91,5 тыс.», — говорится в сообщении.

Из-за высокого спроса кредитные организации временно приостанавливали выдачу ИТ-ипотеки, требуя правительственного решения о новых лимитах для возобновления льготной программы. Теперь такие ситуации будут исключены.

Кроме того, благодаря нововведению с 1 мая по 31 октября текущего года банки получат больше субсидий на сопровождение программ, что снизит финансовую нагрузку на заемщиков в виде дополнительных платежей по банковским комиссиям.

Ранее стало известно, что каждый четвертый россиянин готов приобрести даже малогабаритную квартиру-студию (меньше 28 кв. м), чтобы иметь собственное жилье.